Manuel Bortuzzo, Lulù è solo un lontano ricordo: sempre più felice con la sua Angelica

L'ultima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco più di 5 mesi e, mentre Alfonso Signorini è a lavoro per ultimare il cast della prossima stagione, per alcuni protagonisti del reality le cose sono cambiate molto velocemente. È il caso di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, usciti dalla casa più spiata d'Italia giurandosi amore eterno e, adesso, distanti anni luce uno dall'altro.

Ha voltato pagina

Manuel Bortuzzo sembra proprio aver voltato pagina. La love story con la principessa etiope Lulù è soltanto un lontano ricordo. Adesso tutte le sue attenzioni sono rivolte alla nuova fiamma: la Tikotoker Angelica Benevieri. Archiviata la storia che aveva appassionato milioni di italiani, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Manuel appare felice e spensierato con la sua nuova fidanzata e i due non hanno alcuna intenzione di nascondersi.

La felicità dei due





Senza paura degli haters

Ovviamente il loro amore non è certo stato apprezzato dai tanti fan di Lulù Selassié. Ma la voglia dei due di vivere fino in fondo la loro storia d'amore vince sulla paura di esporsi. Le aspre critiche verso la neo coppia non mancano sui social, ma il loro amore è più forte di qualsiasi messaggio da parte degli haters.

