Manuel Bortuzzo nel mirino dei social: «Minacce e insulti dopo l'addio a Lulù». E il papà denuncia tutti

Manuel Bortuzzo è diventato famoso prima per una brutta vicenda di cronaca, poi è entrato nei cuori dei telespettatori per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma anche i personaggi positivi accade che vengano presi di mira sui social: ed è quello che è successo a Manuel, col papà Franco che ieri ha postato una sua foto in cui lo si vede uscire dagli uffici del Commissariato Eur di Roma, dove è andato per denunciare gli haters che si sono accaniti contro Manuel e i suoi cari.

Bortuzzo sarebbe infatti da tempo nel mirino di utenti che riversano minacce e insulti via social. «Detto fatto - ha scritto il papà sul suo profilo Facebook - Dopo due mesi di silenzio è ora di finirla, ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce ne è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere alla denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi nè di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca».

Gli insulti, scrive oggi Il Messaggero, sarebbero iniziati dopo la fine della relazione tra Manuel e Lulù Selassié, con cui il giovane aveva avuto un lungo flirt nella casa del Grande Fratello. Un amore finito sul nascere e su cui, invece, si erano concentrate le attese di tanti fan poi delusi dalla rottura annunciata con un comunicato. Tanto da creare addirittura una chat Telegram in cui i Bortuzzo venivano ricoperti di insulti. E papà Franco, però, alla fine, ha perso la pazienza e ha deciso di denunciare i detrattori.

