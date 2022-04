Manuel Bortuzzo, l'atleta paralimpica Monica Contraffatto dopo la rottura con Lulù: «Voleva solo fare bella figura»

L’atleta paralimpica Monica Contraffatto interviene sulla separazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e usa l'arma dell'ironia per attaccarlo sui social. Non è la prima volta che la medaglia olimpica si scaglia contro il nuotatore. Lo aveva già criticato per il suo atteggiamento al Grande Fratello Vip. Il giovane avrebbe lasciato la principessa con un comunicato sottolineando le differenze tra loro e la difficoltà nell'affrontare il dopo GFVip.

Contraffatto ha voluto commentare nelle Instagram Stories la rottura: «Si sono lasciati? Strano». Un'allusione alla presunta falsità del nuotatore durante l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. «Era così palesemente innamorato di far bella figura», ha aggiunto su Instagram con diverse emoticon che ridono.

L'ex militare, che nel 2012 ha perso una gamba, era già intervenuta sui social durante la messa in onda del Grande Fratello VIP, quando Manuel, dopo aver mostrato intolleranza nei confronti di Lulù, dichiarava amore eterno: «Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c'entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto... Stop vittimismo a favore delle telecamere».

