Manila Nazzaro e Stefano Oradei si emozionano parlando del matrimonio: «È stato unico, ora vogliamo un figlio»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno rivelato numerosi dettagli sul loro matrimonio nello studio di Verissimo. I neo sposi hanno spiegato le emozioni vissute a Silvia Toffanin che, più volte nei mesi scorsi, li aveva intervistati. «È incredibile com'è l'amore. Le cose belle arrivano sempre quando si resta buoni nel cuore e alla fine dico che io me lo sono proprio meritata Stefano – ha detto Nazzaro –. I miei figli non vedevano l'ora di essere lì e di vivere questo momento, quella camminata verso Stefano con i miei ragazzi è stata bellissima e davvero emozionante. Il nostro sogno è quello di allargare la famiglia».

Il matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

«Il cuore batte forte ogni giorno, dalla mattina alla sera perché siamo insieme, ci sosteniamo, condividiamo gioie e dolori ma la cosa più bella è che se ci saranno degli ostacoli affronteremo tutto insieme», ha aggiunto il ballerino.

La sorpresa di Matilde Brandi

Matilde Brandi, che in un primo momento era stata scelta come testimone di nozze da Nazzaro, è una naufraga dell'Isola dei Famosi. La showgirl ha realizzato un videomessaggio direttamente dall'Honduras: «Io sono felicissima per te amore. Hai trovato un uomo meraviglioso, noi siamo amiche vere, ci siamo sempre l'una per l'altra e mi dispiace davvero tanto di non potere assistere al tuo matrimonio ma so che sei contenta che io sia qui».

Manila si è commossa e ha detto: «Matilde ci è mancata tantissimo ma le racconteremo tutto quando torna».

