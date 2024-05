Manila Nazzaro e il matrimonio con Stefano Oradei, il segreto rivelato: «La frase che ho scelto per le bomboniere racconta tutto»

di Cristina Siciliano

Il matrimonio di Stefano Oradei e Manila Nazzaro è stato da sogno. Dopo la cerimonia civile in Campidoglio il 4 maggio, l'ex miss Italia e il ballerino, il 13 maggio si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma. A distanza di qualche settimana, l'ex miss Italia è tornata a parlare del giorno delle sue nozze rivelando qual è stata la frase che ha scelto per le bomboniere del matrimonio.

Le parole di Manila Nazzaro

«È stato un giorno da favola - ha spiegato Manila Nazzaro al settimanale Chi -. Ai miei ospiti ho lasciato una candela e un biglietto a forma di cuore con scritto: "Un giorno qualunque quando meno te lo aspetti la vita ti regala una favola". Che è un po' la frase che racconta la nostra storia. Così improvvisa e soprattutto fulminea e così perfetta. Ci siamo promessi amore, ma sorpattutto ascolto e condivisione. Ci siamo promessi di esserci, perché nei giorni gioiosi è facile ma i momenti più difficili, essere in due, aiuta».

«Ho fatto tre cambi d'abito - ha aggiunto -.

Dopo il matrimonio

Manila Nazzaro ha spiegato durante l'intervista come ha vissuto i giorni dopo il matrimonio. «Sono tornata a lavorare in radio ma sono ancora avvolta dalla magia di questo sogno - ha aggiunto -. Tra me e Stefano non è cambiato molto. Dopo esserci sposati in Campidoglio il 4 maggio eravamo ufficialmente marito e moglie ma a me sembrava tutto uguale»

