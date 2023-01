Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, amore finito: «Si sono lasciati, crisi insuperabile»

Amore al capolinea per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che si sarebbero lasciati dopo 5 anni insieme. Che la coppia scricchiolasse da qualche tempo era emerso già nel 2020 quando decisero di partecipare alla versione vip di Temptation Island. Nonostante le difficoltà i due però lasciarono il reality insieme, ma evidentemente i problemi tra i due sono tornati e questa volta in modo irreparabile.

Gf Vip, Antonino Spinalbese nomina Belen per errore: «Oddio ho sbagliato». Cos'è successo (e ora rischia)

Bianca Atzei e il post partum: «Fondamentale non stare sole». Ecco cos'ha detto

L'addio

L'addio è arrivato però inaspettato, dopo i continui interventi di Amoruso durante il Gf Vip della Nazzaro, alcuni avevano visto in loro una coppia affiatata e già si parlava di nozze. Le cose però non stanno proprio così, anzi. Stando a quanto rivela Today infatti, che avrebbe parlato con alcune fonti vicine all’ex Vippona, pare che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si siano lasciati dopo ben 5 anni d’amore. I due avrebbero attraversato una "crisi insuperabile" che ha portato all'inevitabile rottura.

In attesa di conferme

Per ora si tratta solo di indiscrezioni che i diretti interessati non hanno né confermato, né smentito. Manila era già reduce da una separazione molto dolorosa per lei, quella con Francesco Cozza, padre delle sue bambine.

«Teo Mammucari, perché l'addio a Le Iene? Ecco il vero motivo...» https://t.co/aPv1Tp05oS — Leggo (@leggoit) January 31, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA