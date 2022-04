Manila Nazzaro e Giulia Salemi, scoppia la bufera: «Il tempo è galantuomo»

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia finito, Manila Nazzaro e Giulia Salemi, rispettivamente inquilina della sesta edizione del reality show e conduttrice del GF Vip Party, sono state protagoniste di un siparietto social che le ha messe una contro l'altra. L'ex Miss Italia ha saputo di un giudizio poco carino espresso su di lei dall'italo-persiana. Giulia, in passato, ha affermato che se la Nazzaro avesse avuto una carriera sfavillante non si sarebbe ritrovata nella Casa del GF Vip.

«Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego». Queste le parole di Giulia Salemi. Dopo queste esternazioni, Salemi ebbe un confronto con Lorenzo Amoruso, compagno di Manila fino a riappacificare i toni. Ma oggi, l’ex Miss Italia è ritornata su quell'episodio, con dente avvelenato.

Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che

«Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…» ha twittato Manila.

I fan, inizialmente disorientati dal tweet, hanno chiesto delucidazioni alla loro beniamina che ha spiegato che il suo intervento era riferito alle dichiarazioni fatte dalla Salemi lo scorso dicembre: «Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi».

Così, sempre su Twitter, Manila ha continuato: «Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto, sempre, anche a distanza di tempo. “Il tempo è galantuomo “ e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggerte con attenzione GRAZIE e qui mi fermo BUONA VITA A TUTTI!».

“Il tempo è galantuomo “ e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggere con attenzione GRAZIE e qui mi fermo

I fan, che hanno seguito l’ultima edizione dello show, si sono divisi: da un lato coloro che ritengono che la Salemi sia stata fuori luogo e che la Nazzaro abbia fatto bene. Dall’altra, c'è chi si è schierata con l’italo-persiana, ritenendo che in fin dei conti non abbia detto altro che la verità.

