Maneskin, Victoria in topless: le foto hot che fanno impazzire il web

di Federica Portoghese

Provocatrice, senza freni inibitori, bella e mezzo nuda. Appare così Victoria De Angelis su Instagram. A pubblicare la foto hot, che fa sognare il web è proprio la bassista dei Maneskin. Sfacciata, in topless, con due stelline che le coprono i capezzoli, nel rispetto delle norme social. Nella foto al mare non è sola, a farle compagnia con il seno al vento c'è la sorella Veronica e l'amica, Martina Taglienti.

VICTORIA DEI MANESKIN E IL TOPLESS DA URLO

Per Victoria, classe 2000, non è una novità mostrarsi come mamma l'ha fatta. Il suo animo rock e ribelle l'ha resa, infatti, una sex symbol internazionale. Il grande successo dei Maneskin, band del momento, ha contribuito a donarle il fascino della teeneger audace. I suoi look, controccorrenti, sfidano spesso il pudore della gente, un mix di trasgressività e voglia di libertà. Non è la prima volta che i fan impazziscono dietro ai seni scoperti della De Angelis , mostrati anche sul palco durante i concerti, coperti da una X realizzata con il nastro adesivo.

Figlia della generazione Z, a soli 22 anni è un'icona in Italia del movimento free The Nipple, contro la censura del capezzolo femminile. Viso angelico e aria da strafottente, Victoria continua a richiamare l'attenzione del pubblico per il suo carattere eversivo, fuori dai canoni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA