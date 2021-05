Maneskin, Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri: «Dopo 4 anni si può dire». Lei chi è

Maneskin, Damiano è fidanzato: «Dopo 4 anni si può dire». Chi è Giorgia Soleri.

Il muro di riservatezza di Damiano, il cantante dei Maneskin, è crollato e ha svelato quello che da tempo le fan della band vincitrice di Sanremo sospettavano: è fidanzato. E ora non è più un segreto neanche chi sia la sua dolce metà. Si tratta di Giorgia Soleri. Gli indizi sui social non erano mancati, ma maai c'era stata una dichiarazione così esplicita come quella pubblicata in una delle ultime story: «Dopo quasi 4 anni si può dire o no?».

Chi è Giorgia Soleri - La fidanzata di Damiano David si chiama Giorgia Soleri, ha 25 anni e lavora come modella e influencer. Su Instagram ha più di 115mila follower e sul web si trovano molti suoi scatti di nudo artistico. Un personaggio già noto nel mondo dei social, ma comunque capace di mantenere il segreto per ben quattro anni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 08:48

