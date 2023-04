Mamma di 12 figli, le “estenuanti” routine quotidiane diventano virali su TikTok: «Ecco quanto spendo al supermercato»

di Redazione Web

Su TikTok è diventato virale, con più di 5 milioni di follower, il profilo di due genitori newyorkesi: Alicia e Josh Dougherty. Il motivo? Semplicemente la loro quotidianità, che implica preparare e organizzare una routine per 14 persone, perchè i due genitori hanno 12 figli, per un totale di 14 bocche da sfamare ogni giorno.

La famiglia Dougherty virale su TikTok

I video che mostrano la routine mattutina di mamma Alicia hanno totalizzato più di 90 milioni di visualizzazioni. E i fan della famiglia sono rimasti sbalorditi: «La vostra organizzazione è impressionante», ha scritto qualcuno.

«Ecco cosa hanno mangiato oggi i miei 12 bambini», scrive a corredo dei video che ritraggono Alicia mentre prepara con cura il cibo per l'intera giornata. Posizionata sul piano da cucina, Alicia divide gli snack da inserire nei 12 zaini prima di accompagnare i figli nelle rispettive scuole o attività quotidiane. Ma non prima di aver preparato 12 colazione diverse: chi prediligie il latte con i cereali e chi preferisce il sandwich con marmallata e burro d'arachidi.

Filmati in modalità lapse-time (velocizzati) che danno l'idea di quanto tempo la mamma 41enne investe per preparare con cura il cibo per i suoi 12 bambini. Ma la domanda ai fan sorge spontanea: «Quanto spendete in media per fare la spesa di una settimana?». In un video in cui mamma Alicia mostra cosa compra al supermercato per una famiglia di 14 persone, ha mostrato lo scontrino che solitamente si aggira sempre sui 2.000 dollari (2 mila euro circa) a settimana»

La storia di Alicia e Josh

Alicia e Josh hanno combattuto con l'infertilità per più di nove anni fino a quando hanno deciso di adottare un bambino, Alex che ora 16. Dopo solo una settimana, Alicia ha scoperto, tuttavia, di essere incinta di Zoey, 10 anni. L'anno successivo, ha spiegato in un video condiviso sulla piattaforma, lei e Josh hanno adottato James, 15 anni e poco dopo hanno scoperto che Alicia era incinta di Dash, 8.

Questo era solo l'inizio per Alicia e Joah. In un post condiviso su Instagram, infatti, Alicia ha raccontato che quando Dash aveva 1 anno, a lei e Josh è stato chiesto di prendere in affido i gemelli di 7 anni Jason e Jordan. Successivamente ha dato alla luce Bodhi, 6 anni, e Harlee, di 4, due anni dopo. Quando Harlee era piccola, Alicia e Josh hanno preso in affidamento Patrick, 14 anni, e Bree, di 11. E la scorsa primavera, ha spiegato Alicia, la coppia ha adottato Dayshawn, 12, e Nevaeh, di 14 anni.

