Malika Chalhy con Mercedes e cane di lusso, Fabrizio Corona choc. «Vi stanno prendendo per il c***»

di E.C.

Malika Chalhy con Mercedes e cane di lusso, il pensiero di Fabrizio Corona. A pochi giorni dalla bufera social che ha travolto Malika Chalhy - la 22enne di di Castelfiorentino ripudiata dai genitori perché omosessuale - a causa degli acquisti dispendiosi fatti con i soldi delle donazioni (una Classe A usata da 17mila euro e un bulldog francese da 2.500 euro), arriva il commento di Fabrizio Corona.

Leggi anche > Temptation Island, l'indiscrezione choc: «Tommaso e Valentina sono stati squalificati. Sono volati tavoli...»

L'ex re dei paparazzi ha condiviso sul suo account Instagram il video di una sua amica, Vanessa May, che parla del caso di Malika Chalhy. Nel filmato la ragazza afferma: «Odio terribilmente le cazz***. Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french bulldog acquistato a 2.500 euro, un cane. Ragazzi io lo dico per voi, aprite gli occhi vi stanno prendendo per il c***. A me non interessa fare raccolte fondi, io ho il mio Ferrari parcheggiato qua sotto, io sto in hotel. Ma aprite gli occhi non permettete a questa gente di approfittare di voi».

A corredo del video, Fabrizio Corona commenta: «Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA