Malika Ayane innamorata dopo la separazione: eccola col fidanzato Claudio Fratini

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo la separazione,ha ritrovato il sorriso a fianco del nuovo compagno,. La cantante infatti, come riportato da Leggo.it , cinque anni fa aveva sposato il regista Federico Brugia con una cerimonia a Las Vegas, ma nel 2016 i due hanno deciso di dirsi addio.Dopo un periodo da single, Malika ha ritrovato l’amore, con cui è stata paparazzata a Milano. Claudio e Malika, come mostra "Novella2000" si fermano a pranzare in un bar e poi si baciano per salutarsi, prima che la cantante salga in bicicletta per tornare al lavoro.La Ayanne infatti, che è uscita col nuovo album a settembre, è pronta per un lungo tour che la porterà in giro per l’Italia. La prima uscita pubblica per Malika e Claudio è stata a febbraio, in occasione della prima del film “Puoi baciare la sposo”.