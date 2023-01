Cristiano Malgioglio e le voci sul matrimonio imminente: «Non mi sposo. Quando sarà voglio Fiorello come testimone...»

di Redazione web

Cristiano Malgioglio è stato ospite del programma "Da noi a ruota libera" condotto da Francesca Fialdini. Il cantautore ha parlato della sua vita, dei suoi progetti lavorativi e soprattutto della sua situazione sentimentale. Malgioglio ha categoricamente escluso l'ipotesi di un imminente matrimonio.

Cristiano Malgioglio, rivelazione choc: «Melanoma scoperto con l'esame dei nei, mi dissero che avevo 5 mesi»

Da Noi... a ruota libera, tutti gli ospiti di Francesca Fialdini: Malgioglio, Lunetta Savino, Spollon e Nunzia De Girolamo

La rivelazione di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha rivelato a Francesca Fialdini: «Sposarmi? Se io dovessi davvero sposarmi, mi sposerei a Sydney e Fiorello, che ho scelto come mio testimone, dovrebbe essere disposto a venire fin lì. Se Fiorello non verrà, il matrimonio non si farà. La verità è che non amo parlare della mia vita privata. È vero, ho detto che ho un fidanzato, ma anche tu sei una mia fidanzata perché quando io amo le persone, sono tutti miei fidanzati».

Cristiano Malgioglio e la malattia

Cristiano Malgioglio ha raccontato alla giornalista anche un periodo molto delicato della sua vita quando ha scoperto di avere un melanoma, ora guarito. Il cantante ha detto che all'epoca si è davvero spaventato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA