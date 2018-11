Madonna scatta una foto di famiglia e la posta su Instagram: il post commuove

Fabrizio Corona piange su Instagram: è finita con Asia Argento?​

Barbara D'Urso denuncia una truffa dal suo profilo instagram

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche per la regina della musica pop,, i figli sono la gioia più grande. La foto postata su Instagram, nel giorno del, una delle ricorrenze più importanti d'America, non lascia dubbi. Madonna fotografa i suoi figli riuniti in un solo scatto e lo condivida sui suoi profili social: ci sono la primogenita– oggi 21 enne –, fresco maggiorenne, (avuto dal regista), David e Mercy entrambi adottati in Malawi, come le ultime arrivate, le sorelline Ester e Stella.Ed è proprio dal paese africano che la pop star ha scattato la foto di famiglia, scrivendo un tenero post di accompagnamento: “Ecco quello di cui sono più grata! I miei figli mi hanno condotta lungo strade e aperto porte che mai avrei immaginato di poter attraversare. Fama, fortuna e record in classifica non potrebbero mai eguagliare ciò che più amo e mi è prezioso”.Il giorno del Ringraziamento è la festa in cui si ringrazia la vita per i doni ricevuti. E Madonna non ha dubbi. Sarà l'età della saggezza, 60 anni, festeggiati da poco in una festa super lusso in Marocco, che ha preso il posto di scandali, trasgressioni e molte storie sentimentali, che per decenni hanno alimentato il mito di Madonna.E' altresì vero però, che la cantante di origine italiana, ha spesso sposato progetti di beneficenza e solidarietà. Proprio in Malawi ha adottato quattro bambini, finanziato la fondazione Raising Malawi che partecipa alla realizzazione di ospedali e centri di accoglienza pediatrica.