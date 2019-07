Maddalena Corvaglia, il nuovo tatuaggio non piace ai fan: «Come rovinarsi una spalla»

Martedì 16 Luglio 2019, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maddalena Corvaglia continua a sorprendere i fan mostrandosi su Instagram in forma perfetta. L’ex velina di recente ha sfoggiato un costume intero alla Baywatch esibendo un nuovo tatuaggio: “Possono piacere oppure no... Ma i tatuaggi hanno un sacco da raccontare. Vi presento la mia ultima creatura” ha scritto a corredo dello scatto. Il disegno impresso sulla pelle rappresenta il volto di una bambina ma i fan non hanno reagito bene di fronte a quel tatoo. C’è chi ritiene che sia ‘da camionista’ e chi osserva: “Come rovinarsi una spalla”. Qualcuno, però, riesce ad andare oltre e a scovare il vero significato che si nascondo dietro quel disegno: “Immagino sia il volto di tua figlia” ipotizza un’acuta utente. L’ex velina conferma che la bambina ritratta sul suo braccio è la piccola Jamie, avuta con l’ex marito Stef Burns. Il nuovo tatuaggio di Maddalena Corvaglia potrà pure non piacere a tutti, ma per lei è certamente il più bello del mondo.Foto: Kikapress