Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, altro che crisi: fuga d'amore a Napoli

Nessuna crisi tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Il loro amore è scoppiato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma in molti negli ultimi giorni hanno pensato che tra loro fosse già tutto finito. Qualche giorno di distanza e assenza sociale il segui di Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, che sparisce da Instagram e il gossip aveva già sancito la crisi tra i due gieffini. Ma la smentita arriva proprio da loro che si mostrano nuovamente insieme sui social e con qualche storia su Instragram spazzano via tutti i rumors sul loro conto.

Leggi anche > Cristina Chiabotto incinta del secondo figlio a meno di un anno dalla prima, l'annuncio social: «Presto saremo in quattro»

Altro che crisi tra Lulù e Manuel Bortuzzo. La coppia zittisce gli haters e smentisce tutte le indiscrezioni non solo mostrandosi nuovamente insieme sui social, ma concedendosi un soggiorno a Napoli tra amore, sole e mare. Dopo essere stati lontani una settimana con i rumors sulla presunta crisi che si sono moltiplicati, Lulù e Manuel, non solo hanno trascorso la Pasqua insieme, ma si sono concessi due giorni di relax totale lontani da tutto e da tutti mettendo così a tacere rumors e gossip sulla loro storia d’amore.

L'amore che salva e cura le ferite.. se non è andata a loro questa canzone non so quale lo è 😭💜#fairylu pic.twitter.com/ydriH0GV7b — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 18, 2022

I rumors sulla presunta crisi tra Lulù e Manuel sono iniziati lo scorso 6 aprile quando Manuel, insieme all’amico Alex, è partito per Treviso, la sua città, dove è rimasto una settimana nel corso della quale ha cenato anche con l’amico Gianmaria Antinolfi. Durante i giorni in cui sono stati distanti, Lulù e Manuel hanno continuato a scambiarsi dolci messaggi sui social e la stessa principessa ha più volte provato a rassicurare i fan.

Ma, nonostante le parole di Lulù e i gesti di Manuel, i fan, su Twitter, hanno continuato a preoccuparsi per la storia d’amore dei loro beniamini al punto che, il giorno di Pasqua, Lulù e Manuel hanno deciso di mostrarsi insieme annunciando il viaggio a Napoli e lanciando una frecciatina agli haters.

Io li capisco molto e condivido i loro insulti ma prima di disinstallare l'app magari ignorare e/o bloccare certe pazze è una soluzione che applicherei #fairylu pic.twitter.com/DyopQVlwSm — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 17, 2022

Lulù ha anche pubblicato alcuni video in cui Manuel, senza giri di parole, esprime il proprio pensiero sui commenti letti su Twitter annunciando la decisione di volersi cancellare dai social network. Dichiarazioni a cui ha fatto seguito una fuga d'amore speciale. Loro due da soli, senza pensieri, in una due giorni dedicata al relax lasciandosi andare solo alla loro relazione. Anche se si sono concessi ai propri fan per selfie e sorrisi tra il lungomare partenopeo e il ristorante che hanno scelto sia per pranzo che per cena.

Due giorni in cui la coppia ha condiviso pochissimo sui social. A pubblicare qualcosa in più è stata Lulù che, durante la strada di ritorno per Roma, ha dedicato delle parole speciali al fidanzato. «È solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo. Più resto qui a guardarti, più me ne rendo conto», questi i versi di «Mantieni il bacio» che la principessa etiope ha voluto dedicare al suo amore, scongiurando qualsiasi tipo di crisi, ipotizzata dalle malelingue.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA