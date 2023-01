Luisa Ranieri, a Domenica In l'amore per Luca Zingaretti: «Andiamo avanti, qua si lasciano tutti»

Luisa Ranieri, ospite nel salotto di Mara Venier, per promuovere la fiction che partirà stasera "Lolita Lobosco", ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. La moglie di Luca Zingaretti racconta di aver conosciuto suo marito proprio su un set: «All'inizio non lo volevo, ero giovane, lui separato... poi è nato questo grande amore che dura ora» e aggiunge ironicamente: «E meno male, visto che si lasciano tutti». Mara Venier ribatte subito, dicendo: «E' vero, lo dico sempre pure io... anche se ndo vado ormai? Ho già dato» sottolinea la conduttrice scatenando applausi.

Da ragazzina, Luisa aveva partecipato ad un corso di teatro che le ha cambiato la vita. «Devo ringraziare Vittorio... il mio più caro amico che ora non c'è più» dice l'attrice con amarezza.

La fiction

Grande ritorno in tv: Le indagini di Lolita Lobosco 2, seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi torna in onda a partire da questa sera, domenica 8 gennaio, alle 21.20, in prima serata su Rai1. In totale la serie è composta da 6 puntate che andranno in onda ogni domenica fino al 12 febbraio 2023. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a vestire i panni della protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari.

Il personaggio

Lolita è il simbolo della lotta contro i pregiudizi che devono affrontare quotidianamente le donne che rivestono posizioni di comando in ambienti tipicamente maschili. Insieme alla Ranieri, nella nuova stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" tornano anche (solo per citarne alcuni) Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino. I nuovi episodi della fiction riprendono il racconto da dove si era conclusa la prima fortunatissima stagione, che aveva superato i 7,5 milioni di telespettatori.

