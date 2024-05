Luigi Strangis (ex vincitore di Amici): «Ecco perché sono sparito»

di Cristina Siciliano

Luigi Strangis, dopo il trionfo alla 21esima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, rivela di aver vissuto un momento complicato nella sua vita. Il cantante di Lamezia Terme, infatti, ha voluto spiegare ai suoi follower il motivo della lontananza dalle scene.

Lo sfogo di Luigi Strangis

«Era da un po' che non mi facevo vedere. Ho fatto un po' il fantasma ma solo perché non avevo nulla da dire. Penso che sia inutile essere presenti senza un vero senso o solo perché bisogna mantenere un'asticella che però è vuota di emozioni o verità», ha scritto Strangis nelle sue Instagram stories.

Poi in merito al tour ha spiegato: «La settimana prima dell'inizio delle date avevo un pensiero fisso: "cancellare tutto". Volevo nuova musica ma non mi sembra giusto annullare il tour, soprattutto per chi aveva già acquistato i biglietti e prenotato viaggi. Ero molto teso poco prima di iniziare le prove ma super rilassato sul palco. Alla fine le tre date sono state assurde e mi servivano per riconnettermi con voi, non avevo nulla di nuovo ma abbiamo praticamente riarrangiato e ringrazio infinitamente», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA