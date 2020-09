Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati: «Come lo scorpione ha deciso di pungere». Lei risponde su Instagram

Diletta Leotta e quell'umiliazione subita da una collega

ed, è finito l’amore.ha dato l’annuncio della fine della relazione con Elena Morali dal suo account Instagram, attraverso un post a cui lei non ha tardato a rispondere.La relazione trasembrava procedere senza intoppi, ma improvvisamente l’ex gieffino, nelle stories del suo account, ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha ufficializzato la fine dell’amore: «Ho provato a darle forza – ha scritto sul social - ho provato a darle la mia energia e ho pronto a fidarmi, poi ho provato a farle capire che non mi fidavo più, ho provato a farla sentire al sicuro, ho provato a darle tutta la protezione del mondo, ho provato a farle capire che nessun’altra sarebbe mai esistita. In seguito ho provato pure a farla ingelosire. Ho provato a farla vivere a 1000 all’ora, ogni giorno in un posto diverso e allo stesso modo ho provato a darle stabilità. Posso dire di averci provato, ho sicuramente provato a cambiare un’indole pericolosa, in primis per lei, ma anche per me».Nel post non mancano le accuse: “La mia situazione legale si è aggravata ancora una volta giovedì scorso, ho ricevuto altre denunce da un ex di Elena che, non vedendosi rispondere alle telefonate, ha ben pensato di denunciare me per sequestro di persona. Ho sopportato tutto, l’ho portata a Lampedusa per dimenticare questa triste vicenda e nonostante i fantastici giorni trascorsi insieme, come la favola della rana e dello scorpione, ha deciso di pungere, affondando me, ma forse anche se stessa. Ho provato ad amare, non so se ci sono riuscito, ma non è bastato”.Elena dal canto suo dalle stories ha risposto con due condivisioni. Nella prima prometteva rivelazioni (“Se solo io potessi parlare, no comment davvero no comment”), che poi ha fatto nel post successivo, in cui “scagiona” Favoloso e accusa il suo ex compagno: “La verità è una: non sono mai stata "sequestrata" da Luigi. Il mio ex è ancora sicuramente legato a me e appena io gli dico una cazzat*, lui la usa a discapito di Luigi. Luigi non mi ha mai minimamente sfiorata, mai toccato il mio cellulare. Mai. Mi ha solo migliorato la vita. Quindi, se davvero le persone competenti in questo ambito si dovessero fare qualche domanda, possono tranquillamente chiamarmi e gli spiegherò tutto, come sto scrivendo oggi qui. P. S. Ho passato ogni giorni di sette mesi con Luigi, ciò significa che mi fa star bene, altrimenti perché mai avrei dovuto passare ogni singolo minuto di questi mesi con lui?”.