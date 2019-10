Martedì 15 Ottobre 2019, 16:14

più innamorati che mai. A confermarlo è lei stessa ai microfoni di "" su Rai Radio1: «Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi»., conduttori della trasmissione, hanno poi chiesto alla Saba, che oggi compie gli anni, il regalo che le ha fatto il leader 5S. «Ieri notte Luigi è tornato tardi, come sempre, e mi ha fatto una bella sorpresa: mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per ile poi mi ha cantato una canzone».Quale canzone? «Mi ha cantato "tanti auguri". E poi mi ha regalato un bel ciondolo». Che tipo di ciondolo? «È una collana con un ciondolo, un cerchio con una pietra e dei brillantini. È molto fine, non molto sgargiante, molto elegante. È stato davvero bravo, ha indovinato il regalo». Insomma, Di Maio le ha fatto passare un bel. «Si, sono molto contenta, è stato inaspettato, di solito non abbiamo molto tempo per noi. Infatti il regalo più bello – ha aggiunto la Saba a Rai Radio1 – è quando mi dice “abbiamo un'ora libera per noi”».Come mai avete festeggiato ieri e non oggi? «Perché è partito per gli Usa col Presidente, e tornerà il fine settimana». Però stamattina, almeno, vi sarete svegliati insieme? «Si ma lui la mattina quando si sveglia è già nel suo mondo, che prepara i discorsi della giornata. Io però, come tutte le mattine, anche oggi gli ho preparato il caffé, un po' zuccherato». Come vi chiamate in intimità? «Io lo chiamo Luigi, al massimo "amore", non certo "Gigino'"».È vero che nel pranzo che ha fatto sabato con Beppe Grillo, Sergio Costa, Davide Casaleggio e Gunter Pauli, Di Maio traduceva dall'inglese all'italiano? «Si, è vero. Continuano a dire che Luigi non conosce l'inglese – ha spiegato al Saba a Radio1 - ma lui diventa logorroico quando lo parla, e lo parla molto spesso». Anche con lei? «Anche con me, nei primi giorni per riprendere l'allenamento parlava inglese anche con me». Che voto dà all'inglese del suo fidanzato? «È bravissimo, e ha anche un buon accento, poi lo sentirete anche voi». Infine, Virginia Saba ha rivelato un particolare sull'ospite in studio di Un Giorno da Pecora, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «Dovete sapere che dopo il mio fidanzato, il ministro Costa è il mio preferito in assoluto».