Ludovica Valli è stanca: «Stanotte non ho dormito nemmeno 30 minuti... oggi ci vuole un miracolo»

Ludovica Valli è davvero stanca perché la notte non dorme o se lo fa è per un breve lasso di tempo. L'influencer infatti, è diventata mamma del suo bambino Otto Edoardo da poche settimane e tra una poppata e l'altra, racconta alle sue follower come procede la sua vita di mamma. Ludovica comunque ha sempre detto che nonostante la stanchezza, non desidererebbe fare altro che prendersi cura dei suoi bambini.

Nelle sue ultime storie Instagram, Ludovica Valli appare in pigiama e con una maschera per il viso. Sul video l'influencer scrive: «Stamattina ci vuole un miracolo». Nella storia successiva spiega il motivo pubblicando una foto di Otto Edoardo: «Buongiorno da un bambino che questa notte non ha dormito nemmeno mezz'ora. Io sono K.O.». Ultimamente, Ludovica Valli si riprende sempre mentre sta allattando il neonato e per questo ha ricevuto anche delle critiche perché alcuni utenti ritengono "inopportuno" il fatto che l'influencer condivida sempre momenti così intimi.

La carriera di Ludovica Valli

Ludovica Valli ha più volte dichiarato che in questo momento desidera prendersi cura solamente dei suoi bambini anche se dovrà rinunciare a qualche evento mondano o lavorativo. Ad esempio, quest'anno Ludovica non ha partecipato a nessuna delle sfilate che si sono tenute durante la settimana della moda a Milano.

