Ludovica Valli, il sorriso furbetto del piccolo Otto Edoardo: «Forse non ci siamo capiti»

Ludovica Valli è una mamma impegnatissima. L'influencer, infatti, è sempre insieme ai suoi bambini che, essendo molto piccoli (Anastasia ha due anni mentre Otto Edoardo pochi mesi), hanno bisogno di tutte le sue attenzioni. Ludovica racconta sempre ai suoi follower come trascorre le sue giornate e per questo, a volte, è stata anche criticata (ad esempio quando allatta), e posta spesso foto molto tenere con i suoi bambini. Così è successo anche nell'ultima storia pubblicata.

Ludovica Valli ha sempre raccontato che la notte Otto Edoardo fatica a dormire e proprio per questo motivo la costringe a rimanere sveglia con lui o a fare le ore piccole. Ovviamente, l'influencer ha specificato che tutto ciò non le pesa perché per i suoi bambini farebbe di tutto ma, qualche volta, la stanchezza si fa sentire. Nelle ultime storie che Ludovica ha postato sul proprio profilo Instagram sta cercando di fare addormentare Otto Edoardo che proprio non ne vuole sapere. L'influencer, allora, gli scatta una foto in cui il neonato sorride e scrive: «Mamma non voglio dormire, forse non ci siamo capiti».

Ludovica Valli è molto attiva sui propri profili social: l'influencer conta quasi due milioni di follower che la seguono molto appassionatamente. La sorella di Beatrice Valli posta (tramite storie) anche alcuni momenti intimi, ad esempio, il bagnetto dei bambini oppure l'allattamento. Secondo alcuni follower certe situazioni della vita quotidiana le dovrebbe conservare solo per se stessa.

