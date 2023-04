Ludovica Valli, senso di colpa per la nascita del figlio. La domanda ai fan: «Mamma giusta per i figli?»

di Redazione Web

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, è ormai mamma bis. Ma l'influencer, dopo la nascita del piccolo Otto, non ha mai nascosto le sue insicurezze e difficoltà, mostrando solidarietà a tutte le neo mamme. Ma, nelle ultime ore, Ludovica nelle sue Instagram stories ha esposto una sua riflessione spiegando quanto si senta in colpa verso la primogenita Anastasia e chiede consigli ai suoi fan per sentirsi «mamme giuste per i propri figli». Ma... procediamo con ordine.

Nelle ultime ore, Ludovica Valli si è mostrata particolarmente turbata e ha pubblicato una serie di Instagram stories dove ha messo in discussione il suo ruolo di mamma, soprattutto verso la primogenita. «Mi sento sempre più in colpa per Anastasia, anche se passo tanto tempo con lei sembra sempre che non le dedico abbastanza tempo», ha scritto l'influencer.

Essere mamme è tante cose. Cura, tenerezza, sostegno, presenza, riconoscimento, trasmissione e umiltà. Ma fare la mamma non è così semplice e Ludovica, nonostante la sua giovane età, lo sa bene. «Fare la mamma è davvero la cosa più difficile del mondo. Non voglio essere perfetta, vorrei solo poter essere giusta per i miei figli», ha concluso l'influencer.

