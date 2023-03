Ludovica Valli mamma preoccupata: «Giornata di controlli per Otto Edoardo, piangerei e basta»

di Redazione web

Ludovica Valli ha postato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta ai suoi follower che oggi, lunedì 27 marzo, è una giornata piena di impegni perché per ha fissato alcune visite e controlli per il suo bambino Otto Edoardo. Nei giorni scorsi, l'influencer aveva spiegato che il neonato non riusciva a trovare pace e piangeva in continuazione, proprio per questo, Ludovica ha deciso di portare il figlio a fare qualche accertamento.

Ludovica Valli ha postato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega: «Questa mattina io e Otto Edoardo andremo a fare tutti gli esami e i controlli vari. Vi aggiorno ovviamente». Poi, nell'immagine successiva, l'influencer indossa la mascherina che lascia trasparire un'espressione preoccupata. Ludovica scrive: «Io a fare queste cose sto troppo male... cambierò mai? Piangerei e basta, spero che i miei bambini non prendano da me». L'influencer ha sempre detto di essere una mamma molto apprensiva e di essere cosciente di preoccuparsi troppo per i suoi figli.

Ludovica Valli è letteralmente innamorata dei suoi bambini e dice sempre che essere mamma è uno dei suoi sogni più grandi fin da bambina. L'influencer posta moltissimi video e foto insieme ad Anastasia e Otto Edoardo, anche se, a volte, è stata criticata per condividere momenti troppo intimi come ad esempio l'allattamento.

