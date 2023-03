Ludovica Valli, vita da mamma: «Tutti nel lettone... sono sveglia dalle quattro di questa mattina, non dico altro»

di Redazione web

Ludovica Valli è diventata mamma del suo secondo bambino Otto Edoardo poche settimane fa e documenta tramite storie e post Instagram come cresce il neonato e tutte le attenzioni che gli dà la sorellina più grande Anastasia. L'influencer è molto amata sui social proprio perché è di esempio a tante giovani mamme che sono alle prime armi con i propri bambini. Nelle ultime storie Instagram, Ludovica spiega il motivo per cui è sveglia dalle quattro di questa mattina, venerdì 10 marzo.

In una delle sue ultime storie Instagram, Ludovica Valli si è scattata un selfie e alle sue spalle ci sono: il compagno la sua bambina più grande e in braccio il suo ultimo figlio. L'influencer ha scritto: «Se dovessi tornare indietro, non comprerei più un lettino per bambini fino ai loro 18 anni. Intanto, buongiorno a tutti, io sono sveglia dalle quattro... non aggiungo altro».

Se prima di diventare mamma di due bambini, Ludovica Valli utilizzava il proprio profilo Instagram come vetrina per i vari progetti lavorativi di cui era protagonista, ora, l'influencer desidera sempre di più parlare della sua vita quotidiana insieme ai suoi figli.

