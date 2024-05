Ludovica Valli, sfogo da mamma: «Lavorare con i miei figli in casa insieme ad altre persone non è semplice»

di Cristina Siciliano

Spesso la vita delle mamme appare frenetica, stressante e si è sempre alla ricerca di un giusto equilibrio tra la vita privata e lavorativa. Lo sa bene Ludovica Valli, influencer e mamma di Otto e Anastasia, che nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower di Instagram quanto è difficile per lei riuscire a gestire tutto, tra casa e figli. Nonostante oggi Ludovica sia in attesa del suo terzo bebé, frutto dell'amore con Gianmaria Di Gregorio, ha deciso di «non farsi aiutare da una babysitter».

Lo sfogo

«Oggi sono un po' provata - ha spiegato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -. È stata una giornata intensa. Lavorare con i miei figli in casa insieme ad altre persone non è stato semplice. Dovevo fare questa produzione per forza e sono riuscita a fare tutto con calma. Molte persone mi hanno detto "Ludo ma perché non ti fai aiutare?". Ma io in realtà cerco sempre di arrangiarmi. Potrei farmi aiutare da una babysitter ma per il momento preferisco di no».

«Ho poca sopportazione in questo periodo - ha continuato -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA