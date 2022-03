Ludovica Valli, l'ira social dopo l’intervista con le sorelle: «Più bella figura a rimanere in silenzio»

Dopo l’intervista di Beatrice, Ludovica e Eleonora Valli a “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5 si sono scatenate le critiche di alcuni follower sul sui social. I numerosi commenti non sono piaciuti a Ludovica, che non ha mancato di rispondere per le rime alle accuse: «Se non si conosce la storia di una persona – ha scritto su instagram - bisognerebbe rimanere in silenzio».

Ludovica Valli, l'ira social dopo l’intervista con le sorelle

Dopo l’intervista delle sorelle Valli a “Verissimo” Ludovica prende parola dal social e si difende dalle critiche dei follower, che hanno accusato la sorella Eleonora e lei di esser diventate note grazie alla partecipazione di Beatrice a “Uomini e donne”, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi.

La Valli ha spiegato di non dover ringraziare nessuno per la sua popolarità se non se stessa: «Rimango dell'idea – ha scritto sul social - che se non si conosce la storia di una persona, bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata! Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da "seconda casa" per qualche anno».

E’ stata in tv e il suo social risale ormai a dieci anni fa: «Ho aperto IG nel 2012 e da subito ho cominciato a "lavoricchiare" qui sui social e a mostrare la mia vita così come vivevo le mie giornate ogni singolo giorno .... I programmi che ho fatto successivamente li ringrazierò tutta la vita per la possibilità che mi hanno dato, ovvero farmi conoscere ad un pubblico maggiore. Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social, o almeno non era il suo mezzo di "lavoro" dato che faceva altro. Non sto inventando nulla, puoi chiedere a chi mi segue da quando ero veramente piccolissima. Questo per dirti, che a volte, si fa più bella figura a rimanere in silenzio».

Beatrice Valli (Instagram)

Un cenno anche alla sorella Eleonora, che sta ripercorrendo i suoi passi: «Ultima cosa, Eleonora penso abbia fatto benissimo a seguire ciò che oggi noi facciamo. Ha tantissime cose da raccontare, ha tantissime cosa da condividere ogni giorno. Il suo profilo è un profilo super positivo magari fossero tutti così i profili degli influencer, ci sarebbe molta più positività e meno cattiveria qui sui social».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 15:18

