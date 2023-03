Ludovica Valli presa di mira dai fan per come veste il figlio. Lei si arrabbia: «Ma sei seria?». E pubblica lo screenshot del messaggio

di Redazione web

Ludovica Valli, questa volta, si è davvero arrabbiata e proprio per questo ha risposto a un messaggio di una follower che aveva da ridire sull'abbigliamento del piccolo Otto Edoardo. L'influencer è diventata mamma per la seconda volta da poche settimane e non nasconde nulla della sua vita quotidiana, proprio per questo è spesso vittima di critiche o commenti negativi. Più volte, ad esempio, le è stato detto di esporsi troppo quando allatta: secondo le mamme social un momento così intimo tra mamma e figlio dovrebbe rimanere tale.

Ludovica Valli si è arrabbiata con una follower che ha commentato una storia in cui il piccolo Otto Edoardo indossava dei pantaloncini rosa pallido. La fan ha scritto: «Ti sembra normale che un bambino maschio vada in giro con i pantaloni rosa e le camicie con i merletti? Ma riprenditi».

Al messaggio Ludovica Valli ha risposto: «Ma sei seria?», in più, dopo avere pubblicato lo screenshot, l'influencer ha aggiunto: «Ma davvero signora? Lei è seria? Mio Dio... Esistono ancora persone che possono anche solo pensare determinate cose... ma basta!».

Ludovica Valli ha due bambini molto piccoli: Anastasia che recentemente ha compiuto due anni e Otto Edoardo che è invece nato alcune settimane fa. Proprio per questo l'influencer è molto impegnata durante il giorno e infatti, spiega che ultimamente riesce ad allenarsi a fatica, anche se nell'ultima storia pubblicata Ludovica è in tenuta sportiva con un manubrio in mano e scrive: «Con molta calma ho ripreso... quanto mi è mancato allenarmi».

