Ludovica Valli, il pancione cresce sempre di più: sarà un maschio o una femmina?

di Redazione web

Ludovica Valli è incinta del suo terzo figlio, di cui il sesso, però, non è ancora stato svelato. L'influencer sta raccontato la gravidanza sul proprio profilo Instagram e così aveva fatto anche per le due gestazioni precedenti, quella di Anastasia prima e quella di Otto Edoardo, poi. Nelle sue ultime storie, Ludovica ha pubblicato alcuni video in cui sta giocando con i suoi piccoli e in cui si vede il pancione che continua a crescere e fa un'osservazione che in molti genitori hanno condiviso.

La storia Instagram di Ludovica Valli

In attesa di conoscere il sesso del suo bambino, Ludovica Valli ha spiegato ai suoi fan di essersi presa la mattina per passare il tempo insieme ai suoi bambini Anastasia e Otto Edoardo e di avere giocato insieme a loro con vari giochi adatti ai più piccoli. In una delle ultime storie Instagram, l'influencer con il pancione che fuoriesce dall'ampia camicia bianca, solleva il suo bambino che è impegnato a costruire una specie di torretta con cuscini tondi e colorati.

Ludovica Valli incinta

Ludovica Valli è incinta per la terza volta e, recentemente, è stata ospite nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato di essere molto felice di diventare mamma di nuovo tra qualche mese e, poi, sul sesso del nascituro ha rivelato: «Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze, non ci piacciono i gender reveal».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA