Ludovica Frasca, l'ex velina hot su Instagram lancia un messaggio: «Mi sentivo male per ogni singolo chilo che prendevo». Dal 2013 al 2017 Ludovica è entrata nelle case degli italiani ballando sul bancone di Striscia la Notizia, ora la ritroviamo sui social con un fisico mozzafiato e più consapevole di sè.

Attivissima sui social, 337mila follower su Instagram, Ludovica Frasca è un'ex velina di Striscia la NOtizia che ama condividere "pezzi di sè", con i suoi follower. L'ultimo scatto postato su Instagram senza veli, pur non mostrando nulla, è sexy e allo stesso tempo rivela un messaggio che l'ex velina ha voluto lanciare: «Avere fiducia in me stessa è il mio obiettivo per il 2021».

Con questo selfie allo specchio Ludovica ha raccontato il diffcile rapporto che ha con il suo corpo, il percorso di vita e di maturazione che sta facendo per accettarsi: «Sto crescendo e cambiando e il mio corpo insieme a me . Lo sto accettando anche se in passato ho lottato molto con questo tema. Mi sentivo male per ogni singolo chilo che prendevo, come se il mio valore fosse giudicato solo in base al mio peso forma. Ma non è affatto così. Sto entrando più in confidenza col mio corpo, lo ascolto senza forzare alcun cambiamento. Ho dei giorni in cui mi sento alla grande e altri in maniera terribile, cerco di non farci caso. SVoglio amare me stesso sempre di più e non lasciare che la mia mancanza di fiducia intacchi la mia vita». Un messaggio idi body positive importante che ha raccolto più di 20 mila cuoricini.

