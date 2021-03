Luca Ward e la malattia della figlia: «Una mazzata, all'inizio mi sentivo responsabile»

Luca Ward e la malattia della figlia Luna. Luca Ward, doppiatore e attore, ha raccontato della malattia di Luna, la sua terza figlia, affetta dalla sindrome di Marfan.

LUCA WARD E LA MALATTIA DELLA FIGLIA LUNA

Luna è nata dalla relazione fra Luca Ward e la moglie Giada Desideri ed è affetta da una rara malattia, conosciuta come sindrome di Marfan. Luca Ward, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin ha raccontato la sua esperienza: “Per me è stata una mazzata - ha spiegato ai microfoni della trasmissione - All’inizio mi sono sentito responsabile, ti senti responsabile quando un bambino nasce con una grave patologia. Pensavo fossimo noi portatori di questa malattia. Però da tutte le ricerche che abbiamo fatto, non ce n’è traccia: è stato, come ha detto il medico di Luna, “sfiga”, un gene che si modifica al momento del concepimento”.

La moglie di Luca Ward, Giada Desideri ha smesso di lavorare per stare vicino alla piccola: "Io non volevo e le ho detto: “No, sei una donna bellissima, un’attrice meravigliosa, reciti in cinque lingue: perché?”. Lei ha risposto: “Perché si fa così altrimenti non ne usciamo, i nostri figli devono avere almeno il controllo di uno dei due. Vai tu a lavorare, ci penso io”. Una scelta che non so se io avrei il coraggio di fare...”.

La situazione oggi sembra più serena: “Luna oggi è seguita bene, con le scelte giuste e l’affetto”.

