Luca Vezil, Valentina Ferragni è un ricordo: chi è la nuova fidanzata. «Le scriveva già prima di lasciarsi»

Luca Vezil ha voltato pagina. Valentina Ferragni è ormai un ricordo, il modello ha già una nuova fidanzata. I due sono stati "beccati" dai paparazzi la notte di Halloween. Lui stava bevendo un drink in strada insieme a questa misteriosa ragazza.

Luca Vezil, chi è la nuova fidanzata

È passato appena un mese dalla rottura tra Vezil e Ferragni. La notizia è diventata di dominio pubblico a metà ottobre. E mentre Valentina smentisce presunti flirt (era stata accostata a un attore più giovane di 10 anni), Luca avrà più difficoltà a far tacere le voci. Il settimanale "Chi" ha pubblicato alcune foto della serata romantica tra l'ex della sorella di Chiara Ferragni e questa nuova ragazza che «pare frequentasse poco prima della rottura con l'influencer», scrive il settimanale.

Secondo i bene informati, Vezil le scriveva già prima di lasciarsi e potrebbe essere proprio lei uno dei motivi della rottura, alla quale non è stata data una versione dagli interessati. Si sono visti la sera di Halloween e sono stati a una festa in maschera, lui vestito da ladro e lei da studentessa sexy. Allo stesso tempo, la sua ex Valentina Ferragni si trovava a Palazzo Parigi per un party a tema popstar. Ormai lontani e disinteressati.

