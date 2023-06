Luca Parmitano, il matrimonio con Marta Guidarelli. La dolce dedica: «Spazio è quello che ci unisce»

di Redazione web

Luca Parmitano si è sposato (in seconde nozze), la moglie è Marta Guidarelli. Il matrimonio è stato celebrato il 2 giugno nella sua Sicilia (è nato a Paternò), ma solo a qualche giorno di distanza AstroLuca ha condiviso sui social una foto del gran giorno con dedica alla consorte.

Luca Parmitano, il matrimonio

Nel post pubblicato su Instagram, l'astronauta Luca Parmitano scrive: «Spazio è ciò che ci unisce, non ciò che ci distanzia». Nello scatto è in alta uniforme da colonnello dell'aeronautica, sorridente e sereno. Al suo fianco Marta Guidarelli, la neo moglie responsabile delle risorse umane per il gruppo Campari. Alle spalle degli sposi, le de figlie di Parmitano, Sarah e Maia, avute dal precedente matrimonio con l'americana Kathy Dillow, conosciuta quando era studente negli Stati Uniti.

I commenti

La foto del giorno del matrimonio ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti di auguri, dai fan di tutto il mondo ma anche dai colleghi, come l'astronauta francese dell'Esa, Thomas Pesquet, o l'americana della Nasa Chris Birch.

