Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, la rottura è ufficiale: le parole di addio di lui

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La loro storia d'amore è arrivata al capolinea dopo quattro anni circa ed è un duro colpo per i fan. La coppia era tra le favorite nate dentro la casa del Grande Fratello Vip e i due sembravano essere fatti l'uno per l'altra. Poi qualcosa è cambiato. Dopo i rumors e le indiscrezioni ecco che arriva la conferma ufficiale da parte di lui.

Le parole di addio di Onestini in un post su Instagram sono un annuncio ufficiale sulla avvenuta separazione. «È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono», ha scritto a corredo di una foto romantica che li mostra mentre si baciano.

«Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene», ha aggiunto.

Non si conoscono i motivi della rottura, ma già da tempo non era come prima. Da parte di Ivana, che ha dovuto affrontare un periodo difficile ed è tornata in Repubblica Ceca, ancora nessun commento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 18:30

