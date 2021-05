«Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, ecco cosa pensa dell'ex Soleil Sorgè»: lo "scoop" di Deianira Marzano

In molti si chiedono come proceda la relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Deianira Marzano dice la sua in un'intervista a Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio: «È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme... Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si sono lasciati, lui sta con un’altra”».

Luca Onestini e Ivana Mrazova

L’influencer ha precisato che il gossip le è stato riferito: «Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me, non stanno più insieme, ma non lo dicono. È un mio parere personale. Non lo dicono. Io mi sono fatta una mia idea, mia personale. La causa di tutto questo è lui e non lei. Ivana ha postato questa fotografia mentre piangeva, dove si vedeva la lacrima e quindi mi ha anche intenerito. Lui dove stava? Non si capisce. Luca secondo me, non c’era perché è farfallone». L'ultimo riferimento è alla foto pubblicata dalla modella dopo la morte del padre.

Luca Onestini e Ivana Mrazova

«Non lo dicono - continua - perché non sanno che pesci prendere. Adesso la priorità nelle loro vite non è quello di comunicare alla gente se stanno insieme o non stanno insieme e quindi aspettano, sono in stand by. Per me si si sono lasciati, non è una coppia due che fanno così. Sono stati veri, ma non più. Anche forse su consiglio di qualche manager, magari hanno dei lavori da completare. Luca a differenza del fratello vuole darsi un tono. Però sulle cose carnevalesche del fratello ci mangia. Non sapremo niente e forse non lo sapremo mai. Luca mi ha bloccato da tempo, ma Ivana no».

Le rivelazioni di Soleil Sorgè

Deianira ha rivelato che Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca, ha una scarsissima considerazione di lui ed è come se lo considerasse un po’ un imbecille. Poi qualche parola anche su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, altri protagonisti del Grande Fratello Vip: «Lei ha ha capito che non ci sarebbe stato spazio per lei. Né in tv, né sui social. Si è lanciata a capofitto in questa storia perché è un bravo ragazzo. Prima del Gf era lontana dalle telecamere e quindi spazio in tv non ne aveva. Per me loro dureranno perché lei si è aggrappata a questa storia, non aveva alternative. È una cosa molto strana che non vivono nella stessa casa. Secondo me, Zenga ha detto prenditi una casa così dimostri di essere indipendente da chi dice che mi sfrutti. Anche Ciavarro e Clizia non fanno niente, oltre quella pubblicità delle scarpe non li vediamo nelle trasmissioni televisive. Vivono insieme, lui è la stessa tipologia di Zenga un bravo ragazzo, una facile preda. Però si, si siamo contenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 20:17

