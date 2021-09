Luca Onestini e l’addio a Ivana Mrazova, la “verità” nel reality spagnolo: «Chiedete a lei perchè mi ha lasciato»

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati e ora Luca sta partecipando a un reality spagnolo chiamata “Secret Story”, una specie di Grande Fratello Vip, in cui ha dato dei particolari sulla fine della sua storia con la ex.

Luca Onestini durante il reality “Secret Story” ha parlato ai colleghi della ex Ivana Mrazova: «Perché mi ha lasciato? – ha confidato - Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di niente, mi ha solo detto che sono successe tante cose».

Onestini e Ivana Mrazova da quando è finita la storia non hanno risparmiato frecciatine reciproche, ma secondo la versione di Luca è stata lei a mettere fine alla love story: «Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile». Forse la crisi è iniziata col lockdown da coronavirus: «Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita».

