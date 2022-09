Luca Bizzarri e il suo cane (pigro) Smog: «Le soddisfazioni che mi dà quest'animale»

Chi segue Luca Bizzarri sui social conosce molto bene anche il suo cane, Smog. Si tratta di un pastore tedesco che vive da tempo con l'attore e presidente uscente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

La razza del cane dice tanto del carattere del suo padrone

Luca Bizzarri e il cane smog: «Quante soddisfazioni mi dà»

Luca Bizzarri, in un video diffuso sui social, racconta di volersi prendere una breve pausa dalla scrittura e prova a portare fuori il cane Smog. Che però, non ne vuole sapere di alzarsi e uscire di casa. «Andiamo a fare un giro? Dai Smog, andiamo a fare un giro» - scherza Luca Bizzarri, mentre il suo cane non reagisce neanche quando viene chiamato - «Bello attivo, andiamo a fare un giro... Oh, e che c***o!».

Le soddisfazioni che mi dà quest’animale… pic.twitter.com/RTd94Mb5vP — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) September 3, 2022

«Le soddisfazioni che mi dà quest’animale…», scrive l'attore e autore teatrale nella didascalia del tweet. Il video ha suscitato parecchia ilarità tra i follower di Luca Bizzarri. Molti di loro hanno postato le foto dei loro pastori tedeschi: «Sono tutti uguali, pigrissimi».

