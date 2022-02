Luca Argentero e Cristina Marino, il triste addio al papà: «Dal profondo del mio cuore...»

Cristina Marino con un post dal social dà l’ultimo saluto al papà scomparso. Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito Luca Argentero, atteso ospite a Sanremo 2022, ha rinunciato al palco della kermesse canora.

Cristina Marino e il papà Roberto (Instagram)

Cristina Marino, il triste addio al papà sul social

Cristina Marino dà l’addio attraverso i social al padre Roberto, scomparso qualche giorno fa. La modella ha scritto una commuovente lettera affiancata a da una loro foto scattata nel giorno delle nozze col marito Luca Argentero: «Grazie papà – si legge su Instagram - perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore».

Cristina Marino e Luca Argentero (Instagram)

Luca Argentero era atteso come ospite a Sanremo 2020 mercoledì 2 febbraio per promuovere la serie di cui è protagonista, Doc. Dopo la morte del suocero ha però deciso di annullare la partecipazione per stare a fianco della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 18:42

