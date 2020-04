Luca Argentero e la dedica d'amore per la fidanzata Cristina Marino incinta: «Il regalo più bello è qua»

Tra poco tempo Luca Argentero diventerà papà per la prima volta a 42 anni dato che la fidanzata modella Cristiana Marino è incinta. Per l’occasione e con la Pasqua di mezzo, Luca ha deciso di fare una dedica al suo amore da Instagram.

Luca ha postato un scatto di qualche tempo fa con loro due nel bosco sotto un grande albero e Cristina nuda, avvolta solamente da una grande coperta. Lo scatto è seguito dalla didascalia: “Grazie per i millemila auguri...- ha scritto sul social - Il regalo più bello è qua...Buona Pasqua a tutti voi, buona rinascita...🙏🏻 “.



La Marino è in attesa di una bambina le nozze per ora sono state rimandate: “Dovevamo sposarci – ha raccontato in un’intervista a “Verissimo” - ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”.



L’annuncio della futura gravidanza era stata data via social, ma la coppia voleva aspettare: “Noi siamo al settimo cielo – aveva spiegato - siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.

