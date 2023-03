Luca Argentero, la moglie Cristina Marino e lo sfogo contro il paparazzo: «Maniaco». Cosa è successo

di Redazione Web

Cristina Marino e Luca Argentero tengono molto alla loro privacy e, da quando è nato il loro secondo figlio Noè Roberto, i due sono stati più volte esposti all'attenzione mediatica: diversi paparazzi hanno cercato di intrufolarsi nella loro quodianità pizzicando le passeggiate al parco e addirittura le dimissioni dall'ospedale dopo il parto.

Scatti rubati che l'attrice non ha affatto apprezzato, motivo per il quale si è sfogata sui social contro un paparazzo che si era nascosto dietro gli alberi per spiare la sua famiglia.

Le storie su Instagram

Cristina Marino ha condiviso un video in cui ha ripreso il paparazzo che si trovava dietro ai cespugli intento a pizzicare la famiglia mentre passeggiava al parco. A corredo del video ha scritto: «Il maniaco», e nella seconda storia ha ripreso un secondo fotografo e come didascalia ha aggiunto: «Il maniaco, Vol. 32415645», facendo intuire l'insistenza dei paparazzi.

Non sono mancate le polemiche sui social. Molti utenti si sono indignati dopo la sua presa di posizione: «Addirittura maniaco, sta solo facendo il suo lavoro», «dovresti solo ringraziare per tutta questa attenzione», «se sei un personaggio pubblico non ti dovresti lamentare». Questi alcuni dei commenti che si leggono sui social.

Cristina Marino non ci sta e decide di replicare alle polemiche attraverso delle Instagram stories: «È dal giorno che siamo usciti dall'ospedale, che ci fanno foto», ha esordito.

La moglie di Luca Argentero ha poi elencato alcune delle cattiverie pubblicate nei suoi confronti e ha aggiunto: «Per fortuna mi scivolano addosso - ha detto -. Questo accade tutti i giorni, ci deve essere un limite. Mi sembra che si stia perdendo il lume della ragione».

