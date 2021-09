Luca Argentero e Cristina Marino, nessuno scatto pubblico con la piccola Nina Speranza: «Perché abbiamo deciso così» IL POST

Se nell'era dei social diventa facile postare e condividere foto dei propri pargoli, soprattutto per i Vip che vivono sotto i riflettori, c'è chi ha scelto di distinguersi. Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono genitori "originali": non hanno mai condiviso scatti della piccola Nina Speranza, nata nella primavera del 2020 in piena emergenza Coronavirus. «Abbiamo scelto di tutelarla» è stata la spiegazione fornita dalla fitness influencer e attrice, Marino durante l'ask di un follwer su Instagram.

Durante un ask su Instagram Cristina Marino, fitness influencer e attrice, ha svelato il motivo di questa scelta che al giorno d’oggi appare piuttosto anticonformista.

Dunque per il momento Cristina Marino e Luca Argentero non intendono mostrare Nina Speranza sui social network e preferiscono condividere pochi dettagli della piccola, che sta crescendo serena e spensierata circondata dall’amore dei suoi genitori.

E anche per questo motivo i due attori sono andati su tutte le furie quando alcune riviste di gossip hanno postato un’immagine della bambina, a spasso con mamma e papà, senza coprirla con le dovute accortezze come richiede la legge che tutela l’immagine dei minori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 17:52

