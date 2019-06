Luca Argentero e Cristina Marino, l'indiscrezione social: «Il matrimonio è sempre più vicino»

Fedez a Chiara Ferragni: «Voglio la prova del dna per Leone». Ecco perché​

Lunedì 24 Giugno 2019, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto che non è passata inosservata, quella che immortalae la sua fidanzata. Molti follower dell'attrice e modella, infatti, hanno notato un dettaglio che ha scatenato le voci di un presuntoin vista.Nella foto, un primissimo piano di un tenero bacio tra, la ragazza indossa infatti un vistosissimo. Molti fan della coppia sono subito andati in estasi: «Vi sposate e quello è un meraviglioso anello di fidanzamento?».I diretti interessati non hanno confermato (ma nemmeno smentito) e ora i follower sono davvero curiosi di sapere se c'è un matrimonio nel prossimo futuro della coppia.si erano conosciuti sul set di Vacanze ai Carabi ed il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, con l'attore torinese che in quel momento si trovava in crisi con l'ex moglie Myriam Catania. Anche quest'ultima, però, è riuscita a ritrovare l'amore e la serenità con il francese Quentin Kammermann, che le ha dato anche il piccolo Jacques.