Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin, l'attrice e modella parla della gioia di aver avuto la sua primogenita, Nina Speranza. Ma ammette di essere anche amareggiata per quanto accaduto di recente.



«Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e a Luca piaceva l'idea, specialmente un nome come Speranza, in questo periodo, era significativo. Diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un'esperienza unica anche se la credevo più facile» - spiega Cristina Marino parlando della figlia, nata a maggio - «Luca è un mammo e stiamo organizzando il matrimonio, speriamo di sposarci prima della prossima estate. Vorrei una cerimonia 'normale', senza troppi ospiti o troppo pochi. La cosa che mi ha fatto più male è stato vedere la foto di Nina Speranza su un giornale, quando abbiamo sempre fatto di tutto per mantenere la privacy nostra e di nostra figlia. Non è stato rispettato il diritto di due genitori, sono cose che non si dovrebbero fare ma sono state fatte, a volte si danno troppe cose per scontate».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 17:42

