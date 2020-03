Luca Argentero e Cristina Marino incinta in quarantena per il coronavirus, lei gli tagli i capelli: «Parrucchiere sempre aperto!»

L’emergenza coronavirus ha costretto, per evitare il contagio, alla chiusura di molte attività, fra cui i parrucchieri. Un problema che Luca Argentero sembra non avere dato che a rifargli il look ci pensa la fidanzata con pancione da futura mamma, Cristina Marino.

Leggi anche > Coronavirus, Michelle Hunziker rassicura i fan dopo l'intervista da Chiambretti



Luca infatti ha postato uno scatto dal suo profilo instagram che vede la collega attrice e fidanzata mentre gli taglia i capelli, seguito dalla didascalia: “Barber shop is always open if you have @cristina__marino #senzapaura” (il parrucchiere è sempre aperto se hai Cristina Marino con te). Argentero e la Marino stanno trascorrendo insieme al quarantena, mentre lei è in attesa del loro primo figlio.

Cristina ha comunicato la lieta notizia su Instagram, ma in realtà voleva aspettare: “Noi siamo al settimo cielo – aveva spiegato - siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA