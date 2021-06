Love Island, Giulia De Lellis conduttrice e i consigli di Maria De Filippi

Giulia De Lellis è diventata conduttrice, al timone del programma “Love Island” su Discovery+. Una nuova esperienza per Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, ex gieffina della versione vip e influencer, che per l'occasione si è avvalsa dei consigli che le ha dato Maria De Filippi.

Giulia De Lellis è diventata conduttrice, al timone del programma “Love Island” su Discovery+ e per l’occasione si è fatta consigliare da Maria De Filippi, conosciuta durante la sua avventura a “Uomini e donne”: “Proverò ad essere onesta – ha spiegato in un’intervista a “Panorama” - mai distaccata ma sempre obiettiva, il mio modello è Maria De Filippi. Mi ha detto di non snaturarmi, di essere completamente me stessa, se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto”.

La proposta per la conduzione è stata improvvisa (“Dalla proposta di conduzione all’essere qui in Gran Canaria è passato così poco tempo che non ho avuto modo di realizzarlo fino in fondo”) e il programma sarà molto movimentato: “Molta imprevedibilità. Ci saranno diverse challenge, dei giochi che spiegherò al pubblico e alle coppie, e tanti imprevisti che rimescoleranno le coppie”.

Da “Uomini e donne” i passi avanti fatti da Giulia De Lellis sono incontestabili: “Ho girato il mio primo film, Genitori vs Influencer, ed è stata un’esperienza incredibile dunque mi piacerebbe tornare a recitare. La conduzione era uno dei miei goal, era ciò che volevo fare da tempo e sono riuscita a realizzare anche questo obiettivo. Studio e mi preparo così sono pronta per cogliere ogni opportunità.

