si racconta a Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno condotto daE svuotando i cassetti della "cassettiera" svela alcuni aneddoti mai raccontati in televisione come la sua detenzione inquando aveva 19 anni ed era appena arrivata a Roma da Verona. "Lady of Verona", come l'aveva ribattezzata Eric Clapton in una sua canzone, era stata arrestata per errore.«Mi hanno scambiata per un’altra e sono stata in cella per dieci giorni. Non sapevo neanche che dovevo avere un avvocato. Quando la donna accusatrice non mi ha riconosciuto mi hanno rilasciato all'istante. Nel frattempo però ho rischiato di morire, sono uscita nel cortile durante l'ora d'aria e avevo al collo una collanina della comunione», racconta. Delle zingare a quel punto le si sono avvicinate per rubargliela strandolandola. Una donna che non conosceva l'ha salvata minacciandole. «C'è sempre qualcuno che ti difende anche se non lo conosci nella vita. Quindi bisogna avere fiducia nel prossimo».In studioha ripercorso brevemente tutta la sua vita e anche il no che disse aToccanti i ricordi dell'infanzia e della povertà e soprattutto quelli dei figli. «C’è un destino che bisogna amare per sopravvivere - dice ancora l’attrice, che ricorda: «Presi la polmonite e mi misero nella stalla in cui ero nata, mentre mio padre è morto in un incidente stradale quando avevo tre anni e mezzo». Dopo un'adolescenza molto dura arrivò la carriera nella televisione. «La felicità a volte ti colpisce così velocemente che non ti rendi conto di essere stata felice», le parole della showgirl. Sul figlio morto suicida quest'estate trattiene le lacrime, non parla esplicitamente ma ricorda: «Nella vita ho sempre cercato di essere forte e ce l'ho sempre quasi fatta»