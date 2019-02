Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio Loren: «Sono una moribonda che fa finta di stare bene»

di Emiliana Costa

Lo scorso autunno, l'attrice aveva deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per cercare di lenire il vuoto incolmabile.l'avevamo vista tornare a sorridere., avvenuta in agosto, è un dolore però troppo grande da contenere. E così l'attrice, dalle pagine del settimanale DiPiù, ha spiegato in un memoriale come si sente in questo momento.«Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare.Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere», queste sarebbero le parole dell'ex gieffina.Lory Del Santo non rinnegherebbe la sua partecipazione al Gf Vip, che comunque l'avrebbe aiutata a reagire. Anche il fidanzato, 27 anni, le è vicino. Ma la partita più grande la gioca da sola, tornare a vivere