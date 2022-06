Lory Del Santo e la crisi con Marco Cucolo: «Per la nostra storia voglio lottare ancora per qualche giorno, poi magari mi rassegnerò»

Sembava tornata la pace tra Lory Del Santo e Marco Cucolo dopo che la showgirl aveva accusato il fidanzato di averla tradita sull'Isola dei Famosi. Eppure, ora che il reality è terminato, la coppia torna a raccontarsi a cuore aperto ed emerge dell'attrito.

Leggi anche > Lory Del Santo choc: «Marco Cucolo sull'Isola mi ha tradita». La rivelazione dopo l'eliminazione

Lory Del Santo e la crisi con Marco Cucolo

In un'intervista a Sussidiario.net il naufrago ha dichiarato che, nonostante le incomprensioni, per lui nulla è cambiato. «È cambiato che ho deciso di perdonarlo per la piccolo scivolata del giorno della mia eliminazione all’Isola ma non per altre cose che lamentavo da tempo, ancor prima della partenza – puntualizza Lory Del Santo –. Odio accontentarmi e siccome so che potrei stare meglio con lui, voglio lottare perché non accetto che una persona non voglia sforzarsi di fare un passo avanti per la mia felicità. L’egoismo in una coppia funziona solo se l’altro è disposto a sacrificarsi e non voglio essere io».

«Se avesse commesso solo un errore l’avrei perdonato facilmente, soprattutto se c’è di mezzo un gioco perché si può sbagliare, anche per paura di perdere – puntualizza la naufraga, convinta che i problemi di coppia fossero antecedenti alla loro partecipazione al reality –. Quindi rimaniamo così, in bilico. Non c’entra niente il programma, è il carattere, il comportamento personale di Marco nella vita di tutti i giorni».

E all'idea di rifare l'Isola insieme, Marco risponde: «Per carità! A caldo direi mai più niente in coppia! A prescindere da qualsiasi cosa, in coppia non andiamo bene perché io sono fatto in un modo e lei in un altro. Nel contesto con altre persone è meglio che ognuno faccia le cose per conto suo». Dello stesso parere Lory Del Santo che, nonostante i 9 anni di fidanzamento con Cucolo, ora come ora esclude il matrimonio, arrivando persino a dire: «Voglio lottare ancora per qualche giorno, poi magari mi rassegnerò». Insomma, la crisi di coppia non sembra affatto superata. Chissà che l'estate non porti consiglio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA