dalle pagine di Leggo aveva rivendicato il diritto di decidere se e dove divulgare la propria immagine sul Web in seguito a una vicenda che ha visto le sue foto finire in internet senza il suo consenso A distanza di mesi, è proprio con una foto chetorna ad esprimersi, stavolta per comunicare la sua preoccupazione di madre per il futuro dei suoi figli mulatti.Nei gorni in cui il modello Riace è messo al bando ed è scoppiata la protesta per la mensa dei bambini stranieri in una scuola di Lodi, Loretta si dice preoccupata: «I miei figli, 24 e 27 anni, sono italianissimi ma con padre ivoriano e in questo clima d'intolleranza temo per il loro futuro e quello che potrebbe attendere i loro figli».Con una fotoha scelto di convogliare la sua personale testimonianza di mamma italiana di un figlio nero: ecco "nero su bianco", nel vero senso del termine. «Se dovessi dare un titolo a questa foto? No razzismo, solo l'amore e il suo frutto!».Quello di Loretta è un primo passo di un percorso più ampio: «Penso a un progetto in cui chiunque voglia schierarsi a favore dell'integrazione e dell'amore senza distinzioni potrà partecipare con un contributo artistico. Sarebbe bello trasformare in arte la nostra voglia di uguaglianza».