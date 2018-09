Lorena Bianchetti incinta: «Sarà una femminuccia. Super natural, niente fecondazione assistita»

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

a 44 anni e ha comunicato la sua grande gioia attraverso la carta stampata e suo social, svelando anche il sesso del nuovo arrivo in famiglia, che sarà femminuccia.A febbraio quindi Lorena dovrebbe abbracciare la sua piccola, nata dalla relazione col marito Bernardo De Luca: “Una GIOIA IMMENSA – ha scritto su Instagram allegando una sua immagine con le forme da mamma - che sono felice di condividere con tutti VOI: mio marito ed io aspettiamo una bimba! Siamo al settimo cielo!! Ringrazio di cuore @alfosignorini e @azzurradellapenna per la sensibilità e attenzione che hanno avuto nei miei confronti. .”.Nei commenti alcuni follower le hanno chiesto se si fosse sottoposta alla fecondazione assistita, ma lei ha prontamente risposto: “No!!! Super natural!!". Lorena ha anche sottolineato lo stupore quando ha scoperto di essere in stato interessante: “Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito). Pensavo che ormai non fosse destino – ha fatto sapere a “Chi”, in edicola domani - infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”.